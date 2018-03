Tuinbouwschool lanceert twee nieuwe richtingen 24 maart 2018

02u54 5 Merchtem Tuinbouwschool Merchtem zal in 2019 twee nieuwe richtingen aanbieden: sport in de eerste graad, en landbouw in de derde.

De school telt vandaag meer dan driehonderd leerlingen en die moeten in de komende jaren meer opleidingsmogelijkheden krijgen. Zo zal er gekozen kunnen worden voor een optie sport. "Enkel in de eerste graad", verduidelijkt directeur Dirk Legroux. "Maar misschien breiden we dat later nog uit. Leerlingen zullen binnen die optie drie uur sport extra per week krijgen. Dat is niet zoveel, want we willen hen een brede basis geven. Pas na het tweede middelbaar kunnen ze zich specialiseren."





De school heeft ook de goedkeuring gekregen om in 2019 een landbouwrichting voor de derde graad uit de grond te stampen. Leerlingen kunnen dan kiezen tussen akkerbouw, veeteelt en landbouwmechanisatie. (MEN)