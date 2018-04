Tuinbouwschool heeft eigen bijenkolonie 21 april 2018

03u04 0 Merchtem De Merchtemse tuinbouwschool heeft gisteren een bijenhal met vijf kasten ingehuldigd. "Deel van het leerplan", klinkt het.

De tuinbouwschool wil zich profileren als een trefpunt en een kenniscentrum voor ondernemingen en verenigingen. "Bijen horen bij ons leerplan, waarbij we zowel plant, dier als milieu samenbrengen", zegt directeur Dirk Legroux. "We bestuderen de insecten niet alleen, maar leren ze ook verzorgen." De school heeft intussen vijf leerkrachten met een imkerdiploma.





De bijenhal is een initiatief van de Koninklijke Imkersgilde Neerbrabant. "Momenteel zitten hier dertigduizend bijen", zeggen teeltleider Gijs Van Weverberg en Alberic Mertens van de gilde. "Maar dat aantal zal meer dan verdubbelen. Samen met de leerlingen zullen we ook honing maken. De studenten biotechniek zullen zelfs mede - honingwijn - produceren." (WDS)