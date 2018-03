Tuinbouwschool geeft ook sportopleiding 14 maart 2018

Merchtem De gemeentelijke tuinbouwschool van Merchtem start vanaf 1 september met een sportopleiding in de eerste graad TSO.

Het gemeentebestuur wil zich zo profileren als onderwijs- en sportgemeente. "Vanaf 1 september kunnen alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studieaanbod organiseren volgens een nieuw model", meldt schepen van Onderwijs Steven Elpers (Open Vld).





Basisvorming

"In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Scholen kiezen vrij welke van de negen basisopties ze zullen aanbieden."





In de tuinbouwschool werd gekozen om de basisoptie sport aan te bieden in de eerste graad. "Het gaat om een lessenpakket van vijf uur per week", zegt Elpers. "We beschikken sowieso al over sportterreinen en een sporthal. De bestaande opties bio en agro worden ook behouden." (WDS)