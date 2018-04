Tuinaannemers gezocht om perkjes te onderhouden 06 april 2018

02u28 0 Merchtem In Merchtem besliste het schepencollege om het onderhoud van openbare bloemenperkjes toe te vertrouwen aan de lokale tuinaannemers. Zij mogen dan in ruil een reclamebordje plaatsen in het perkje. Het gaat om een proefproject.

"We beschikken in Merchtem over een vijftigtal van die kleine bloemen- en plantenperkjes", vertelt burgemeester Eddie De Block (Open VLD). "In de Oudstrijdersstraat alleen al zijn er 4 van die groenperkjes, in de Langensteenweg zijn het er 5. Er zijn kleine en grotere perceeltjes. Ook op de rotondes zijn er groenaanplantingen die verzorgd moeten worden. Voor professionele tuinaannemers is het onderhoud van zo'n klein stukje groen eigenlijk een fluitje van een cent."





Geïnteresseerde tuinaannemers kunnen zich aanbieden bij de milieudienst op het gemeentehuis. "We gaan dit project uitproberen en zien of er voldoende interesse is. Alle tuinaannemers zullen worden aangeschreven om het proefproject voor te stellen." (WDS)