Tom Van Gestel trekt N-VA-lijst 26 juni 2018

N-VA Merchtem schuift sales manager Tom Van Gestel (51) naar voren als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Afdelingsvoorzitter Lieve Vanderstraeten (66) staat op de tweede plaats, terwijl de derde voor student Rechten Reinhoud De Bosscher (19) is. Plaatsen vier en vijf zijn voor Marc Wouters (58) en Chris Leclercq-Vanderelst. Huisarts Lieven Stassijns krijgt de veertiende plaats. Lijstduwer is uittredend OCMW-raadslid Jean De Block (65). Bij de vorige verkiezingen behaalde N-VA in Merchtem vier gemeenteraadszetels. Lieven Vanderstappen, de lijsttrekker van zes jaar geleden, komt niet meer op.





(WDS)