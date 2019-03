TikTok-ster Stien Edlund bezoekt ZEB-winkel: honderden meisjes schuiven aan voor meet-and-greet WDS

24 maart 2019

10u20 0 Merchtem De ZEB-kledingwinkel in Merchtem werd dit weekend overrompeld door honderden meisjes die een ontmoeting wilden met TikTok-ster Stien Edlund.

Stien Edlund is niet bekend van radio of televisie. De 17-jarige Vlaams-Brabantse, die school loopt in Haacht, is wereldbekend bij meisjes die een account hebben op TikTok, de app waarmee kinderen zelf een korte videoclip op een bestaand muziekje kunnen inblikken. Edlund is met 2 miljoen volgers de absolute ster in TikTok-land. Ze is zo populair dat kledingketen ZEB haar vorig jaar een eigen tienercollectie liet lanceren.

Gisteren kwam Edlund langs in de hoofdzetel van ZEB in Merchtem voor een meet-and-greet. Honderden kinderen, vooral meisjes, kwamen langs om met haar op de foto te gaan. Voor de meesten was het een unieke kans om kennis te maken met hun idool.