Straten dicht door afbraakwerken Ginder Ale 11 augustus 2018

In het centrum van Merchtem wordt maandag gestart met de afbraak van de gevelsteen van de voormalige Ginder Ale-brouwerij. Op maandag 13 en dinsdag 14 augustus gaat de Kattestraat daarom dicht voor het doorgaand verkeer tussen de Dendermondestraat en het huisnummer 21. Het eenrichtingsverkeer wordt dan opgeheven. Ook de Dendermondestraat wordt afgesloten tussen de Kattestraat en het huisnummer 6. Doorgaand verkeer is ook onmogelijk in de Langesteenweg vanaf de Gasthuisstraat. En ook de parking in de Dendermondestraat, aan voormalig café Bierboom, is niet bereikbaar.





(WDS)