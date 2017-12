Stemmenkanon Heyvaert breekt met CD&V Belangrijkste uitdager van Maggie De Block is geen kandidaat meer WIM DE SMET

02u32 0 Mozkito Fons Heyvaert. Merchtem Stemmenkanon en gemeenteraadslid Fons Heyvaert (59), de belangrijkste uitdager van Maggie De Block in de strijd om de burgemeesterssjerp, breekt met zijn partij CD&V. Heyvaert houdt het voor bekeken nadat het lokale partijbestuur bekendmaakte dat het een andere lijstaanvoerder wil. "De partij heeft me dus niet meer nodig. En ik heb geen zin in een derderangs rol", zegt hij

Het beloven opmerkelijke gemeenteraadsverkiezingen te worden in Merchtem. Er is de veelbelovende intrede van Maggie De Block in de gemeentepolitiek, maar daartegenover staat het vertrek van bijna alle grote stemmenkanonnen. Huidig burgemeester Eddie De Block (Open Vld), goed voor 3.241 voorkeurstemmen, maakte eerder al bekend dat hij niet langer kandidaat is. Ook zijn partijgenoten Paul Van Den Eynde (1.162 stemmen) en Ella De Neve (1.251 stemmen) staan volgend jaar niet meer op de kieslijst. En nu maakt CD&V-kopman Fons Heyvaert het lijstje compleet. Heyvaert behaalde zes jaar geleden nog 1.694 voorkeurstemmen, na Eddie De Block het hoogste aantal. Maar het partijbestuur ziet een nieuwe kandidatuur van Heyvaert als lijstaanvoerder niet zitten. "En ik laat niet met mijn voeten spelen", zegt Heyvaert. "De partij heeft me blijkbaar niet meer nodig. Dus trek ik mijn conclusies. Na het vertrek van Eddie De Block was dit het momentum voor CD&V om op de voorgrond te treden. Maar het bestuur gunt het mij niet. En als men mij niet geschikt vindt als lijsttrekker na al die jaren, dan eindigt het verhaal hier."





"Het hoeft niet meer"

Heyvaert trekt met spijt in het hart de deur achter zich dicht. "Ik heb me altijd met hart en ziel ingezet voor mijn partij. Waarom ik niet geschikt ben? Dat moet je aan het partijbestuur vragen. Men zal daar altijd wel een stok vinden om een hond te slaan. En ik ben wellicht ook niet perfect. Maar voor mij hoeft het niet meer. Ik ga mijn gezondheid niet opofferen om aan politiek te doen. Dan ga ik liever wat meer fietsen. Het is dus niet Fons Heyvaert die de CD&V vaarwel zegt. Het is de CD&V die Heyvaert vaarwel zegt."





"Enorm verrast"

Lokaal partijvoorzitter Peter Poulussen, die ook politiek directeur is bij CD&V, betreurt de beslissing van Fons Heyvaert. "Ik weet dat Fons ervan droomde om de lijst nog eens aan te voeren maar daar is momenteel geen draagvlak voor", zegt Poulussen. "We hadden dit ook liever anders gezien, maar we hopen dat hij alsnog een rol wil spelen. Wij waren zelf enorm verrast door Fons zijn beslissing om zich terug te trekken." CD&V zag eerder ook al Joris Verspecht opstappen. Met Verspecht en Heyvaert verliest de partij de enige twee kandidaten die meer dan 1.000 stemmen haalden. "We gaan nu andere, nieuwe mensen naar voor schuiven", zegt Poulussen. "Bang voor de verkiezingen zijn we niet."





Maggie De Block

Door het vertrek van Fons Heyvaert ligt de weg naar de sjerp breed open voor Maggie De Block (Open Vld). Zij was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Haar broer Eddie De Block, die straks stopt als burgemeester, bestempelt Heyvaert als de enige echte uitdager van zijn partij. "Fons was ook een van de weinige die zijn dossiers kende", zegt de burgemeester. "Bovendien kon hij als enige ook echt een begroting lezen. Ik heb hem als politiek tegenstander altijd geapprecieerd, vooral ook omdat hij altijd goed voorbereid was. Zijn afscheid zal voor veel mensen een verrassing zijn."