Steltenlopers willen erfgoed worden EERST VLAAMSE ERKENNING, DAARNA VIA UNESCO WIM DE SMET

24 april 2018

02u57 0 Merchtem De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem genieten wereldwijd bekendheid. En die bekendheid willen ze nu verzilveren met een erkenning als cultureel erfgoed. Samen met het gemeentebestuur wordt daarom op 15 mei een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarna volgt Unesco.

Het lijvige dossier waarmee de erkenning als cultureel erfgoed aangevraagd zal worden, is bijna klaar. "We zijn verplicht om een inventaris op te maken", zegt schepen van Cultuur David De Valck (Open Vld), die zelf ook deel uitmaakt van de Koninklijke Steltenlopers. "Zo moeten we in detail meegeven hoe we onze stelten maken - een uniek staaltje techniek. We moeten ook duidelijk maken dat we mensen opleiden, zodat die techniek niet verloren gaat. Maar ook het schilderen van onze stelten - volgens een spiraalpatroon - vereist speciale kennis. Al die facetten worden opgenomen in het dossier."





De Valck hoopt deze zomer de Vlaamse erkenning op zak te hebben. "Pas dan kunnen we ook een dossier indienen bij Unesco om erkend te worden als werelderfgoed. Maar er is geen haast bij. We willen eerst het dossier voor de Vlaamse erkenning in alle rust afwerken." De erkenning levert de vereniging overigens niets tastbaars op. Het gaat vooral om de eer.





Eeuwenoud gebruik

De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem, die opgericht werden net na de Tweede Wereldoorlog in 1945, tellen vandaag 120 leden. Zij maken gebruik van stelten met een lengte tussen 1 en 4,11 meter. Voorts zijn er ook nog leden op klompen en skilatten. Het geheel wordt aangevuld met een twintig man sterk orkest. "Het gemeentebestuur organiseerde destijds een bevrijdingsfeest en de inwoners van Langevelde kwamen op het lumineuze idee om op stelten te lopen", zegt voorzitter Roger Daelemans. "Maar eigenlijk is dat steltenlopen een eeuwenoud gebruik. Langevelde was destijds een afgelegen gehucht vlak bij de Molenbeek. Omdat die iedere winter buiten haar oevers trad, werd gebruik gemaakt van stelten om het dorp te bereiken. Zonder dat hulpmiddel moesten ze een omweg van wel twee kilometer maken."





Scoren op Aalst Carnaval

De steltenlopers die in 1945 door de straten van Merchtem trokken, deden dat niet onopgemerkt. "Ze werden meteen ook gevraagd om deel te nemen aan een bevrijdingsstoet in Wemmel", aldus Daelemans. "En een jaar later waren de steltenlopers een hoofdattractie tijdens Aalst Carnaval. Onze vereniging behaalde er meteen de eerste prijs. De ere-wimpels van de stad Aalst hebben we nog altijd in ons bezit."





In de voorbije jaren gingen de Koninklijke Steltenlopers wel wat verder dan Aalst. Zo traden ze al zes keer op in Japan en de Verenigde Staten. Maar ook in China, Zuid-Korea, Dubai en Rusland werden ze al geboekt. "En morgen (woensdag, red.) vertrekt onze delegatie naar Vietnam", klinkt het. "Samen met zestien groepen uit de hele wereld wordt daar een spektakel op hoog niveau gebracht. We gaan er dan ook alles aan doen om onze Vlaamse en Belgische eer te verdedigen."