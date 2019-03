Steltenlopers treden voor het eerst op in Afrika: materiaal wordt met vrachtwagen overgebracht Wim De Smet

01 maart 2019

14u00 0 Merchtem De steltenlopers van Merchtem treden voor het eerst in hun bestaan op in Afrika. Van 25 juli tot 5 augustus reist de groep naar Tunesië voor het vermaarde Ulysse Festival.

De Koninklijke Steltenlopers Merchtem staan voor een drukke zomer. Blikvanger wordt een optreden op het Tunesische eiland Djerba. “We trekken met 52 leden naar het Ulysse Festival”, vertelt voorzitter Roger Daelemans. “Ook onze jeugd gaat mee zodat ook zij eens kunnen genieten van een buitenlands optreden. We treden er samen op met groepen uit Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en enkele Noord-Afrikaanse landen. We hebben al opgetreden in heel veel landen, maar nooit eerder werden we uitgenodigd op het Afrikaanse continent.”

Om de stelten en al het andere materiaal over te brengen, kan de vereniging geen beroep doen op een cargo-vliegtuig. “Er was geen enkele mogelijkheid om vanuit Brussel of Amsterdam ons materiaal over te vliegen naar Djerba”, luidt het. “Na lang overleg, hebben we beslist om dat probleem zelf op te lossen. Twee van onze leden rijden met een vrachtwagen naar Marseille. Van daaruit vertrekken ze met de ferry richting Tunis om vervolgens het materiaal over te brengen naar Djerba.”

De optredens in Tunesië staan gepland in de late namiddag en ’s avonds. “Dat geeft ons de kans om overdag nog wat te genieten in ons hotel. We gaan ook enkele bezienswaardigheden bezoeken. Voor ons is dit alweer een mooie kans om de eer van Merchtem en België hoog te houden.”

De steltenlopers treden overigens niet alleen op in Tunesië. In het voorjaar trekken ze ook naar het Duitse Bonn en naar Parijs. In mei en juni staan er optredens gepland in Nederland, maar ook in Brussel, Ternat, Ouwegem en Opwijk.