Steltenloper komt zwaar ten val 02u32 0 Merchtem Dimitri Verberckt (26), lid van de Koninklijke Steltenlopers Merchtem, ligt in het ziekenhuis na een zware val tijdens een demonstratie in Ronse.

De Steltenlopers namen zaterdagavond deel aan de stoet van de Bommels, een lokaal feest in Ronse. De twintiger, die al jaren lid is en dus ook heel wat ervaring heeft, struikelde over een obstakel op de rijbaan en maakte een val van zo'n drie meter. Hij werd ter plaatse verzorgd door medewerkers van het Rode Kruis, en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar onderging hij zaterdagavond al een operatie aan de pols. Zondag volgde een tweede operatie aan een gebroken ruggenwervel.





Afgelopen weekend lag Dimitri nog op intensieve zorgen, afgelopen maandag mocht hij naar een gewone kamer verhuizen. "Hij heeft wel nog veel pijn en zal nog heel wat rust nodig hebben", laat zijn broer op Facebook weten. Er wacht Dimitri vermoedelijk ook nog een maandenlange revalidatie. (TVP)