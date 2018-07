Steenweg op Asse krijgt nieuw asfalt 05 juli 2018

De geplande asfalteringswerken op de Steenweg op Asse in Brussegem beginnen maandag. De rijweg zal tot en met donderdag 12 juli afgesloten zijn voor alle verkeer. Er zijn omleidingen via de gewestwegen N290 en N9. De politie zal snelheidscontroles uitvoeren langs sluiproutes in de buurt. (WDS)