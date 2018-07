Steekpartij blijkt werkongeval met jacuzzi 31 juli 2018

Agenten hebben gistermiddag een met bloed besmeurde wagen klemgereden op de Brusselsesteenweg, aan restaurant Mayabee. De agenten werden opgeroepen voor een steekpartij en kruisten op weg naar het bewuste adres de Toyota die in de richting van Wemmel reed. Met getrokken wapens werd de wagen benaderd en de bestuurder, die volledig onder het bloed zat, werd tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Volgens zijn verklaringen en verder onderzoek had de man zich volgens het parket Halle-Vilvoorde thuis gesneden bij werken aan zijn jacuzzi. Vermoedelijk was hij dus op weg naar het ziekenhuis en ging het om een misverstand. Hij werd uiteindelijk met een ziekenwagen afgevoerd. De brandweer kwam nadien ter plaatse om onder meer het bushok waar hij werd opgehaald schoon te maken. (TVP)