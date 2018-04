Speelplein Ten Anckere vernieuwd en verlicht 23 april 2018

Met een zoektocht, een voetbaltornooi, een ballonenplooier, lekkere frietjes en muziek voor jong en oud werd het voorbije weekend het vernieuwde speelplein Ten Anckere plechtig heropend. Het plein kreeg een stevige opsmukbeurt. Zo werden er nieuwe toestellen geplaatst en een verlichte wandelweg aangelegd. "We stelden vast dat het pleintje vooral aantrekkelijk was voor lagere schoolkinderen", zegt schepen Maarten Mast. "Maar voor de kleuters of de iets oudere jongeren was er niets. Daarom hebben we nu ook speeltuigen voor de kleintjes geplaatst en een hangplek voor de tieners." De vernieuwing van Ten Anckere kostte 30.000 euro, waarvan de provincie de helft op zich nam. (WDS)