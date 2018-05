Schepen lanceert stripverhaal als verkiezingspromotie 31 mei 2018

02u49 0 Merchtem De Merchtemse schepen David De Valck (Open Vld) heeft een originele manier gevonden om zich voor te stellen aan de kiezer. Geen affiches of blinkende folders, maar wel... een stripverhaal.

De Valck deed daarvoor een beroep op illustrator en tekenaar Shirow Di Rosso, pseudoniem voor Stef Van Rossem. "Ik kwam op het idee toen mijn vriend voor het eerst in Merchtem aankwam", vertelt David De Valck. "Hij vond dat alles hier zo rustig was, ondanks de nabijheid van Brussel. Ik wilde die indruk van hem in een verhaal gieten en nam contact op met Stef. Hij had gelukkig nog tijd vrij om dit verhaal uit te tekenen."





Op stap door gemeente

In de strip neemt David zijn vriend Michiel mee op stap door Merchtem, langs enkele historische gebouwen maar ook nieuwe realisaties. De titel van de strip is 'David doet het!' en telt slechts een beperkt aantal pagina's.





Het stripverhaal valt in de loop van volgende week in alle 8.000 Merchtemse brievenbussen.





"Ik kies dit jaar niet voor een borden- en affichecampagne", vervolgt de schepen. "Het mocht wat origineler zijn. Dit is mijn vijfde verkiezingscampagne. Vijf keer heb ik me laten begeleiden door marketingmensen. Nu doe ik mijn eigen zin."





T-shirts

Naast de strip lanceert De Valck ook originele T-shirts die verkocht worden voor het goede doel.





(WDS)