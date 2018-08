Rouwcentrum in voormalig tegelbedrijf FAMILIEBEDRIJF MOYSON BOUWT AFSCHEIDSAULA VOOR 230 MENSEN WIM DE SMET

18 augustus 2018

02u49 0 Merchtem Het familiebedrijf Moyson opent in het centrum van Merchtem een gloednieuw en hypermodern rouwcentrum met koffiezalen, een afscheidsaula, spreeklokalen en funerarium. Het prestigieuze project werd gerealiseerd in de voormalige gebouwen van tegelbedrijf De Roy in de Burchtstraat.

"De bouw van een polyvalent rouwcentrum gebeurt op vraag van de klanten", zegt Elke Laureys, echtgenote van zaakvoerder Wim Moyson. "We hoorden bij de mensen vaak de vraag om een aparte ceremoniezaal", zegt Elke. "Want naast de kerkelijke uitvaartplechtigheden zijn veel mensen ook vragende partij voor een burgerlijke plechtigheid. Tot vandaag konden de nabestaanden daarvoor terecht in de crematoria zelf, maar dan moesten ze altijd naar Zemst, Sint-Niklaas of Lochristi rijden. Dat is voor veel mensen al een serieuze afstand."





Eigen ceremoniezaal

De familie Moyson besliste daarom om zelf een ceremoniezaal te bouwen. Vorig jaar al werden de leegstaande gebouwen van tegelfabrikant De Roy gekocht, samen met feestzaal 't Fonteintje. De twee sites sluiten naadloos op elkaar aan. "De voormalige toonzaal van de tegelwinkel hebben we omgebouwd tot zaaltjes voor rouwmaaltijden", vervolgt Elke Laureys. "We beschikken voortaan over een zaaltje voor 40 mensen en eentje voor 80 mensen. In de grote zaal van 't Fonteintje kunnen 160 bezoekers terecht. En in 't Fonteintje hebben we nog een kleiner zaaltje met een capaciteit van nog eens 45 mensen. Op de bovenverdieping hebben we twee spreeklokalen en onze burelen ingericht. Die spreeklokalen zijn belangrijk omdat we hier in alle rust het verloop van de plechtigheid kunnen bespreken. Ze kunnen hier ook een kist kiezen. En op de bovenverdieping beschikken we ook over een kleine drukkerij waar we de rouwbrieven en gedachteniskaartjes snel kunnen maken."





Wanden kunnen open

Maar het pronkstuk van het rouwcentrum is de sobere maar stijlrijke afscheidsaula. Die werd gebouwd tussen 't Fonteintje en de voormalige tegelwinkel. "In de aula is plaats voor 230 bezoekers", weet Elke. "Bij grote plechtigheden kunnen we de wanden openen zodat ook de inkomhal kan gebruikt worden om mensen de uitvaartplechtigheid te laten volgen. Er is ook een groot scherm en een muziekinstallatie."





De afscheidsplechtigheden worden hier niet geleid door een priester maar door Elke Laureys zelf. "Ik vervang de priester maar ik voel me geen priester", weet ze. "Ik lees en schrijf de teksten, maar het is niet de bedoeling om te concurreren met de kerk."