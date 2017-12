Rood-witte kiosk is voortaan zwart 02u29 0 Foto Mozkito De vernieuwde kiosk zal voor het eerst gebruikt worden tijdens de Nieuwjaarsdrink van de gemeente. Merchtem De kiosk van Merchtem, nu al meer dan 25 jaar een vertrouwd beeld bij elke feestactiviteit, heeft een nieuw kleurtje gekregen.

De rood-witte kleuren van het zeil - tevens de kleuren van de gemeente Merchtem - waren vaal geworden. "We hebben nu geopteerd voor een vernieuwing met zwarte zeilen", aldus burgemeester Eddie De Block (Open Vld). "Op die manier kan er in de toekomst ook beter met lichteffecten gewerkt worden. De kiosk blijft even eenvoudig te monteren en te verplaatsen als voorheen. Hij wordt voorgesteld tijdens de Nieuwjaarsdrink op zaterdag 6 januari. Alle inwoners van Merchtem zijn dan welkom vanaf 19 uur om te klinken op het nieuwe jaar." (WDS)