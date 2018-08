Rommelmarkt aan sporthal 04 augustus 2018

Aan de sporthal van Merchtem langs de Dendermondestraat vindt nu zondag 5 augustus een rommelmarkt plaats. Particuliere verkopers hebben er hun standen en de toegang is gratis. De cafetaria van de sporthal is open en ook het pittakraam van Jo Burger houdt halt. De rommelmarkt kan bezocht worden tussen 13 uur en 18 uur. Informatie via swaiken.keeks@telenet.be of via 0474/88.55.83. (BKH)