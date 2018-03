Roemenen stellen 'martisor' voor in supermarkt 05 maart 2018

02u32 0 Merchtem Een Roemeense delegatie heeft zaterdag de inkomhal van de AD Delhaize in Merchtem ingepalmd. Ze kwamen er de traditionele martisor demonstreren.

De martisor is een gelukbrengend sieraadje aan een rood en wit touwtje. Het ging om Roemenen uit Brussel en Asse die deel uitmaken van de folkloristische dansgroep Floare de Colt. De delegatie wilde de klanten van de supermarkt laten kennismaken met hun cultuur. In Roemenië wordt de martisor traditioneel aan vrienden en familieleden geschonken, telkens in de eerste week van maart. Het gemeentebestuur vaardigde cultuurschepen David De Valck af om de Roemeense groep welkom te heten. Hij werd verwelkomd met brood en zout, ook al een Roemeense traditie. De schepen kreeg, net als alle klanten, ook een martisor opgespeld. (WDS)