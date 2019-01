Pup van 9 maanden sterft na eten van vergiftigde makreel Baasje denkt dat het om een gerichte daad tegen hem of zijn hond gaat Tom Vierendeels

15 januari 2019

18u17 0 Merchtem “Waarom moest hij sterven? Hij was mijn beste ‘copain’.” Maxime Van Belle kan nog altijd niet vatten dat hij maandagavond zijn trouwe viervoeter verloor. Marley stierf na het likken aan vergiftigde makreel in een bos. “Waarom moest hij sterven? Hij was mijn beste ‘copain’.” Maxime Van Belle kan nog altijd niet vatten dat hij maandagavond zijn trouwe viervoeter verloor. Marley stierf na het likken aan vergiftigde makreel in een bos. Burgemeester Maarten Mast vindt het wraakroepend.

Maxime woont al even niet meer bij zijn ouders, maar regelmatig trekt hij naar zijn ouderlijke woonst langs de Brusselsesteenweg in Brussegem. “Achter het huis van mijn ouders ligt een bos waar ik als kleine jongen al ging ravotten”, zegt hij. “Ik ken het op mijn duimpje. Het is er ideaal om mijn hond uit te laten, en dat deed ik maandagnamiddag dan ook. Ik ben daar nog nooit iemand tegengekomen en wandelpaden zijn er niet. Je kan enkel aan de plat gestapte vegetatie zien waar ik altijd wandel. Langs dat ‘pad’ lag een blikje makreelfilets van het merk Aldi. Ik zag mijn hond Marley - een negen maanden oude kruising tussen een golden retriever en een Zwitserse herder - plots aan het potje likken. Hoogstens twee seconden duurde dat, want ik kon hem snel naar mij toe roepen. Daardoor dacht ik dat het geen kwaad kon.”

De wandeling ging verder en Maxime speelde in de tuin nog wat met zijn hond, waarna ze naar binnen gingen. Daar zonderde de viervoeter zich plots af. “Zijn ogen stonden vreemd en waren ingevallen”, zegt zijn baasje. “Hij was enorm aan het kwijlen. Ik legde onmiddellijk de link met de makreel. Kort voor 17 uur stapten we naar de dierenarts waar Marley iets kreeg om te braken, maar even later zakte hij in elkaar. De dierenarts plaatste een infuus en ging verdere onderzoeken doen. Anderhalf uur later -ik was al terug thuis- kreeg ik telefoon: Marley was gestopt met ademenen... Alle symptomen wijzen op een vergiftiging, en zeker niet op een natuurlijk overlijden. De dierenarts was formeel hierover.”

Maxime snapt er niets van. “Hij was nog zo jong en deed niemand iets verkeerd”, zucht hij. “In die negen maanden heeft niemand mij of mijn ouders over hem aangesproken, ook niet over het wandelen in het bos. Aangezien er naast jagers niemand anders in het bos komt, moet het wel specifiek tegen mij of mijn hond gericht zijn. Maar waarom? En waarom op zo’n manier? Soms ga ik daar met kleine kindjes van de familie spelen. Wat als die het hadden aangeraakt?” Maxime denkt eraan om klacht in te dienen, maar wil eerst nog enkele onderzoeksresultaten afwachten.

Burgemeester Maarten Mast heeft zich ook al uitgelaten over de zaak. “Ik vind dit wraakroepend”, klinkt het. “Alweer moet iemands huisdier sterven, gewoon omdat iemand daar plezier in heeft. Aan wie dit doet wil ik vragen om met deze wreedheden te stoppen. Elk dier heeft een baasje dat enorm hard van zijn of haar huisdier houdt.”