Provincie weigert verkaveling Puursstraat 15 mei 2018

Merchtem De provinciale deputatie heeft de verkavelingsvergunning voor de Puursstraat geweigerd omdat er een risico op wateroverlast bestaat.

Het gaat om een omstreden dossier waar veel protest tegen kwam van buurtbewoners. De buurt van de Puursstraat kreeg in het verleden vaak af te rekenen met overstromingen. Toch bleek een deel van de buurt ingekleurd te staan als bouwzone. De gemeente liet daarom een bijzonder plan van aanleg (bpa) opstellen en kende ook een verkavelingsvergunning voor het gebied goed.





De weigering van de provincie kan in beroep wel nog aangevochten worden door de gemeente of de aanvragers.





De nieuwe partij Pro Merchtem, die zich in dit dossier wil profileren, is alvast tevreden met de beslissing van de provincie. De leden stelden eerder al voor om een gemeentelijk speelbos op die site aan te leggen. (WDS)