Pro Merchtem strikt oud-voorzitter jeugdhuis Ifiginea 27 januari 2018

03u47 0 Merchtem Toon Dours (30), voormalig voorzitter van jeugdhuis Ifiginea, zal in oktober opkomen op de lijst Pro Merchtem.

Dours is afkomstig uit Peizegem en werkt als kok bij een cateringbedrijf. Hij was ook lang actief binnen de plaatselijke KSA, onder meer als hoofdleider. "Zes jaar geleden werd ik al eens gevraagd om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen", aldus Dours. "Toen zag ik het niet zitten om dat te doen. Maar met deze nieuwe politieke beweging heb ik niet getwijfeld."





De lijst van Pro Merchtem wordt aangevoerd door Luk Robberechts, de man die enkele jaren geleden nog in de media verscheen nadat onbekenden hem met een honkbalknuppel in elkaar geslagen hadden. Voormalig CD&V-raadslid Joris Verspecht staat ook op de lijst. (WDS)