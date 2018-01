Pro Merchtem gaat voor veiligheid (en tegen verbrusseling) 30 januari 2018

02u38 0 Merchtem De nieuwe partij Pro Merchtem kan als eerste in de gemeente een afgewerkt verkiezingsprogramma voorleggen. Dat is gebaseerd op vijf speerpunten.

Bovenaan het lijstje staat de verstedelijking van de gemeente. Pro Merchtem wil voor 'vergroening' gaan. "Onze gemeente verbrusselt aan een heel snel tempo", zegt Joris Verspecht. "Het lijkt wel alsof Merchtem het gefaalde woonbeleid van Brussel heeft willen oplossen. Maar wij willen dat woonkwaliteit primeert op kwantiteit. We willen daarom werk maken van een strengere bouwverordening, en vooral oog hebben voor de mooie groene ruimten."





Verbinden

De nieuwe partij neemt ook het woord 'verbinden' in de mond. Zo moet er ingezet worden op taaltandems of taalspelen, en moet er meer aandacht komen voor de jeugd en verenigingen, en senioren. In het programma ligt de nadruk voorts op de strijd tegen sluikstorten, een probleem dat Pro Merchtem wil aanpakken met zware boetes en de invoering van een wekelijkse ophaalronde voor huisvuil.





Ook de aanpak van verkeersellende en veiligheid zijn belangrijke punten. Lijsttrekker Luk Robberechts werd zelf enkele jaren geleden nog brutaal op straat in elkaar gemept met een honkbalknuppel. De daders zijn intussen berecht. "Maar het zinloos geweld, de intimidatie op speelpleintjes en het vandalisme aan wagens moet gewoon stoppen", zegt hij. "Wij willen meer camerabewaking en de oprichting van een buurtinformatienetwerk." (WDS)





