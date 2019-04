Pop-upbar Zanzibar richt pijlen op Merchtem: buurtbewoners én buurgemeente ongerust Dimitri Berlanger

10 april 2019

16u39 0 Merchtem De organisatie van de populaire zomerbar Zanzibar heeft nu een aanvraag ingediend voor een weide in de Dahliastraat in Peizegem (Merchtem). Vlakbij de plek dus waar de pop-upbar vorig jaar gelokaliseerd was over de gemeentegrens in Steenhuffel (Londerzeel). De buurtbewoners zijn er alvast weer zeer ongerust. Zij vrezen opnieuw problemen met de verkeersafwikkeling en overlast. Ook buurgemeente Londerzeel stelt zich vragen.

Dinsdag werd duidelijk dat de populaire maar ook enigszins gecontesteerde zomerbar niet zou neerstrijken aan de Vier Eiken in Wolvertem. “De organisatie kan zich niet schikken naar de voorwaarden van de gemeente”, liet burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) weten. En daarmee was de kous af in Meise.

Intussen bleef de organisatie niet bij de pakken zitten en werd al een aanvraag ingediend bij de gemeente Merchtem. Het lijkt wel op een rondje ‘shoppen’ om de meest voordelige voorwaarden te bekomen, want eerder werd ook bij Londerzeel al aangeklopt, weliswaar zonder vervolg.

De Merchtemse burgemeester Maarten Mast (1785, Onafh.) bevestigt de aanvraag. “We zullen alles afwegen zowel wat de mobiliteit als mogelijke overlast betreft. Maar ik sta er zeker niet weigerachtig tegenover. Het gaat om een andere locatie dan vorig jaar en dus zal de verkeersafwikkeling ook anders verlopen. Tegenstanders moeten dan ook nog niet voorbarig beginnen roepen. Het verkeer zal sowieso niet bij exact dezelfde personen passeren.”

De buurtbewoners die vorig jaar geregeld hun beklag deden staan alvast op scherp. “Wij zijn hier helemaal niet blij om”, reageert Elke Duffeler. “Ze hebben ons vorig jaar zo het leven zuur gemaakt dat ik dit eigenlijk niemand toewens. Zij verkopen het als bar terwijl het ‘s avonds gewoon een openluchtdiscotheek is. Welke burger mag zo veel en tot zo laat lawaai maken op zijn terras? Wie zoiets twee dagen na elkaar doet krijgt sowieso een GAS-boete. Zij mogen dit 4 maanden aan een stuk. Wie kan dat begrijpen?” Duffeler wacht de beslissing van Merchtem af maar laat verstaan dat ze desgevallend juridische stappen zal zetten.

In Londerzeel is men alvast ook ongerust. “Ik hoop dat Merchtem ons erkent als buur in deze”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “De verkeersafwikkeling was vorig jaar al gevaarlijk. Merchtem heeft dit toen afgeblokt en nu doen ze alsof ze het wel zien zitten. Ik heb de burgemeester van Merchtem dan ook al gebeld. Als men dit toelaat en ons met de mobiliteitsproblemen opzadelt, is er een probleem.”

“Ik zal Londerzeel zeker niet overslaan in deze beslissing”, verzekert Mast. “Maar ik wil het eerst met het eigen college overleggen voor we verdere besprekingen voeren met een buurgemeente.” Donderdag staat de kwestie op de agenda van het Merchtemse schepencollege.

De organisatie achter Zanzibar hult zich voorlopig in stilzwijgen.