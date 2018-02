Politie flitst 37 snelheidsduivels 23 februari 2018

De verkeerspolitie hield dinsdag een controleactie in de Sint-Guduladreef in Merchtem. Daar geldt, net als in de nabije Lindestraat, een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. In een tijdspanne van anderhalf uur controleerden de agenten de snelheid van 63 wagens. 37 bestuurders reden te snel en krijgen een boete. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 103 kilometer per uur. Van twee bestuurders wordt het rijbewijs ingetrokken. (WDS)