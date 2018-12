Politie flitst 163 snelheidsovertreders WDS

07 december 2018

De verkeerspolitie hield donderdag snelheidscontroles op de Steenweg in Mazenzele en op de Brusselsesteenweg in Merchtem. In Mazenzele flitsten de agenten 142 bestuurders. 76 van hen reden sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 97 kilometer per uur. Er werden vier rijbewijzen ingetrokken.

In Merchtem werden 268 bestuurders gecontroleerd, eveneens op een plaats waar maximum 50 mag gereden worden. Hier reden 87 wagens te snel en werden 2 rijbewijzen ingetrokken. De snelste bestuurder reed 93 kilometer per uur.