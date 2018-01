Politie bedaart gemoederen na voetbalmatch 02u26 0 Merchtem Een voetbalwedstrijd tussen de beloften van het thuisspelende VC Den Boskant Peizegem en KFC Strombeek is vrijdagavond uit de hand gelopen door wangedrag van de uitsupporters.

Strombeek, dat de wedstrijd als tweede in de rangschikking aanvatte, stond voor met het kleinste verschil. Tot Peizegem in het slot nog op gelijke hoogte kwam via een penalty. "De gemoederen raakten verhit, met geroep en getier en uiteindelijk ook geduw van de uitsupporters tot gevolg", zegt Alain De Pauw, voorzitter van Den Boskant. "Dat was vooral onderling, ook tegen de eigen spelers. Maar wij pikken zo'n gedrag niet en daarom hebben we de politie verwittigd."





Elf agenten gingen ter plaatse. "Maar gewonden vielen er niet en niemand werd opgepakt", weet commissaris Fred Scrayen. "We hebben wel enkele supporters gecontroleerd." Volgens De Pauw was het Strombeekse bestuur dankbaar voor de tussenkomst van de politie omdat de eigen supporters wel vaker amok zouden maken. (TVP)