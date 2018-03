Paars-wit ziet alle kleuren van de regenboog 27 maart 2018

03u04 0 Merchtem De boog kan niet altijd gespannen staan, zo dachten ze bij RSC Anderlecht. Waarop beslist werd een uitje te maken naar National Paintball Games (NPG) in Merchtem.

Een vijftiental spelers en trainers zakte af naar de oude confectiefabriek Staels in de Gasthuisstraat om het er tegen elkaar op te nemen. Vedetten als Lukasz Teodorczyk, Leander Dendoncker, Andy Najar en streekgenoot Sven Kums beschoten elkaar met verfballetjes.





Niet onbelangrijk: niemand raakte geblesseerd. NPG diende vorig jaar nog noodgedwongen te vertrekken uit de Ginder Ale-brouwerij en vond eind vorig jaar een nieuw onderkomen bij Staels, waar de organisatie beschikt over drie verschillende speelterreinen. Een daarvan is speciaal afgestemd op jongere kinderen waar ook met kleinere balletjes wordt geschoten. Op het gelijkvloers werd ook een ruime cafetaria ingericht. Basketbalploeg Okapi Aalstar kwam er onlangs het nieuwe terrein ook al inspelen. (TVP)