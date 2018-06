Oudstrijdersstraat wordt afgesloten 23 juni 2018

De Oudstrijdersstraat in Merchtem wordt maandag 25 juni afgesloten voor autoverkeer. Een aannemer gaat er, ter hoogte van het kruispunt met de Mieregemstraat, een telescoopkraan plaatsen die de volledige breedte van de rijweg inpalmt. De werken gaat om 7 uur van start en moeten om 15.30 uur afgelopen zijn.





Autobestuurders komende van de Mieregemstraat worden omgeleid van de Leopold III-straat en de Stationsstraat. Het verkeer richting Mieregemstraat moet omrijden via de Koning Albertstraat. In de buurt geldt die dag ook een parkeerverbod. (WDS)