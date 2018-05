Oude stal staat op instorten na ongeval 11 mei 2018

02u43 1 Merchtem De Molenbaan is op het stukje tussen het Brusselbaantje en de Peisegemstraat voor onbepaalde tijd afgesloten. Een stal van meer dan honderd jaar oud staat er op instorten.

Een maand geleden werd de muur van de stal gestut nadat een tractor in de gevel terechtgekomen was. Donderdagochtend werden er nieuwe scheuren vastgesteld. "Ik woon hier wel, maar het zijn mijn dochters die eigenaar zijn van de boerderij", vertelt de 89-jarige Robert. "De scheur hebben we vanochtend (gisterochtend red.) vastgesteld, maar meer weet ik er niet van. Wat ik wel weet, is dat het gebouw, zowel de muren als het dak, versleten zijn. Ik denk dat een afbraak aan de orde is."





Brandweerofficier Michel Carlé kwam donderdagochtend ook ter plaatse, samen met Kris Van Gijseghem van de dienst Stedenbouw. "We stelden een barst vast in een aanpalend gebouw aan de stal", bevestigt Carlé. "Mogelijk is dit nog een gevolg van het ongeval van vorige maand, maar de stabiliteit is niet in orde. Daarom hebben we beslist om de rijbaan af te sluiten. De kans bestaat dat het gebouw instort en dat er dan stenen op voorbijgangers terechtkomen. De eigenaars zoeken best zo snel mogelijk naar een oplossing."





Mogelijk komt een aannemer vandaag al langs om de situatie te onderzoeken. Robert mag intussen wel nog altijd in de woonst blijven wonen. (TVP)