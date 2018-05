Osseveldstraat wordt vernieuwd 30 mei 2018

02u35 1

De pas aangelegde Osseveldstraat in Brussegem krijgt een nieuw wegdek. Die ingreep is nodig omdat de bestuurder van een bestelwagen door het pas aangelegde beton was gereden. De kosten voor die klus lopen op tot 55.000 euro. "De bestuurder was zijn gps gevolgd", meldt schepen van Openbare Werken Paul Van Den Eynde. "Toen hij doorhad dat hij door het natte beton reed, is hij gestopt, maar toen was het al te laat." De gemeente gaat de man nu vragen om op te draaien voor de kostprijs van de herstellingswerken. (WDS)