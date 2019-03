Open VLD stelt lijsten parlementsverkiezingen voor Liberalen kwamen samen in gemeenschapslokalen van Brussegem WDS

30 maart 2019

15u30 0 Merchtem Open VLD-kopstukken Gwendolyn Rutten en Maggie De Block hebben vanmorgen de lijsten voor de komende parlementsverkiezingen voorgesteld.

De liberalen kozen de gemeenschapslokalen in Brussegem uit om alle kandidaten plechtig voor te stellen. De belangrijkste posities werden eerder al mondjesmaat bekendgemaakt. Voorzitter Gwendolyn Rutten wordt lijstaanvoerder voor de Vlaamse verkiezingen. De tweede plaats is voor Maurits Vandereyde uit Diest terwijl Gwenny De Vroe (Kampenhout) plaats drie krijgt. Jo De Ro (Vilvoorde) en Lenniks burgemeester Irina De Knop vervolledigen de top-5. Rik Daems is lijstduwer. Bij de opvolgers staat Bob Savenberg uit Dilbeek op de eerste plaats.

Maggie De Block trekt de lijst voor de kamerverkiezingen. Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput staat op twee, terwijl Goedele Liekens de verrassende nieuwkomer is op de derde plaats.

Uittredend minister Maggie De Block moet het in de verkiezingen opnemen tegen N-VA-kopstuk Theo Franken, haar voorganger op het departement Migratie. En De Block krijgt ook concurrentie uit eigen streek. Nieuwkomer Dries Van Langenhove woont in buurgemeente Opwijk en gaat als onafhankelijk kandidaat de lijst van Vlaams Belang trekken.

Lijst Vlaams parlement

Effectieven: 1) Gwendolyn Rutten; 2) Maurits Vande Reyde; 3) Gwenny De Vroe; 4) Jo De Ro; 5) Irina De Knop; 6) Vallentina Schaiko; 7) Natalie Miseur; 8) Jimmy Koppen; 9) Jorn Lathouwers; 10) Joris Pijpen; 11) Evelien Beeckman; 12) Sander Geerts; 13) Birthe Lux; 14) Sebastien Dewailly; 15) Marianne Van Rompaey; 16) Kathleen D’Herde; 17) Anne Van Goidsenhoven; 18) Steve Convents; 19) Jhoy Ghysens; 20) Rik Daems.

Opvolgers: 1) Bob Savenberg; 2) Caroline Vangoidsenhoven; 3) Paul Dams; 4) Gunther Clinckx; 5) Stefaan Ryckmans; 6) Kris Jacobs; 7) Malika Krossa; 8) Rika De Schryver; 9) Anne Frérart; 10) Kim De Bontridder; 11) Sabine Meyssen; 12) Karin Derua; 13) Steven Swiggers; 14) Philippe Vervoort; 15) David De Valck; 16) Ann Schevenels.

Lijst Kamer

Effectieven: 1) Maggie De Block; 2) Tim Vandenput; 3) Goedele Liekens; 4) Danielle Vanwesenbeeck; 5) Luc Van Biesen; 6) Alexandra Roumans; 7) Kris Peetermans; 8) Didier Reynaerts; 9) Ann Selleslagh; 10) Annick De Keyser; 11) Hilde Van Overstraeten; 12) Steven Arrazola de Onate; 13) Rudi Beeken; 14) Aline Degol; 15) Dirk Devroey.

Opvolgers: 1) Bram Delvaux; 2) Elisa Muriqi; 3) André Alles; 4) Thomas Van Riet; 5) Boris Cresens; 6) Jill Van Eecke; 7) Alexis Rons; 8) Gerry Vranken; 9) Patricia Ceysens.