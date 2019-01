Ook strenge politiecontroles voor fietsers: 24 pv’s wegens geen verlichting WDS

Merchtem De intensieve winter-BOB-controles van de politie richten zich niet alleen tot automobilisten maar ook tot fietsers.

De verkeerspolitie controleerde dinsdagochtend in de schoolbuurten van Merchtem. Opmerkelijk: maar liefst 24 fietsers kregen een proces-verbaal omdat de verlichting niet functioneerde. De politie maakt zich zorgen om het ontbreken van die verlichting. “We stellen vast dat veel fietsers of hun ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de onveilige situatie”, meldt perswoordvoerder Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “En dan spreken we niet alleen over het uitblijven van fietsverlichting. Veel fietsers gebruiken niet het fietspad, rijden in de verkeerde richting of negeren de verkeerslichten. Als we dat gedrag van autobestuurders niet tolereren, dan ook niet van fietsers. Daarom volgen er nog strenge controles en boetes.”

De politie houdt ook doorgedreven wintercontroles op snelheid en alcohol. In de Dooren werden 262 bestuurders gecontroleerd en werd het rijbewijs van één bestuurder ingetrokken. Tegelijk werd de snelheid van 327 automobilisten gecontroleerd. De snelste bestuurder reed 84 kilometer per uur in de zone 50.