Nieuwkomer Toon Dours wordt verrassende lijsttrekker Pro Merchtem 07 juni 2018

02u34 2 Merchtem De nieuwe partij Pro Merchtem schuift nieuwkomer Toon Dours (31) naar voor als lijsttrekker. Initiatiefnemers Luc Robberechts en Joris Verspecht zetten een stapje opzij. "Zo willen we de vernieuwing echt een kans geven."

Pro Merchtem maakte gisteren de eerste namen bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Maar verrassend genoeg zullen niet Luc Robberechts of Joris Verspecht de lijst aanvoeren, maar wel Toon Dours. Hij is afkomstig uit Peizegem, waar hij aan de wieg stond van de KAJ. Dours was ook hoofdleider bij KSA en voorzitter van de jeugdraad. Vandaag werkt hij als kok.





Jong team

De tweede plaats is voor Els Seghers (42), terwijl Luc Robberechts (50) plaats drie krijgt. Op plaats vier volgt Nele Larivière (26), Joris Verspecht (37) duwt. "We pakken uit met een jong team", zegt Verspecht, die eerder al gemeenteraadslid was voor CD&V. "Eigenlijk schuiven we niet zozeer één persoon naar voren, maar willen we vooral als ploeg naar de kiezer stappen. We hopen een volledige lijst te kunnen samenstellen. Daarom zijn we nog op zoek naar enkele mannelijke kandidaten." Pro Merchtem wil vooral de verstedelijking van Merchtem een halt toeroepen.





"De inwoners snakken naar verandering en wij willen hen die geven", zegt lijsttrekker Toon Dours. "De windturbines, de forse groei van het aantal appartementen,... Het staat veel mensen echt niet aan. We hopen straks het verschil te kunnen maken met mensen die zich al jaren engageren voor Merchtem. Daarom lanceren we ook een enquête. We willen de inwoners echt laten participeren in het beleid." (WDS)