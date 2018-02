Nieuwe reeks 'Start to Run' bij De Doorenlopers 10 februari 2018

02u26 0

Joggingclub De Doorenlopers uit Merchtem start vanaf 12 maart met een nieuwe reeks 'Start to Run'. De lessen vinden plaats op sportcomplex Dooren. Deelnemers leren in tien weken vijf kilometer joggen. "Elk jaar proberen we onze inwoners aan het bewegen te krijgen", zegt sportschepen Steven Elpers. "Samen lopen kan motiverend werken. Omdat je niet wil onderdoen voor anderen hou je het langer vol en bij slecht weer laat je minder snel het hoofd hangen."





Deelnemers kunnen kiezen uit drie niveaus. De beginners gaan van nul tot vijf kilometer, terwijl geoefende joggers tussen vijf en tien kilometer afwerken. Op 27 februari om 19.30 uur vindt er een infoavond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Meer informatie op www.merchtem.be/starttorun.





(WDS)