Nieuwe fietsbeugels 10 april 2018

02u27 1

Het gemeentebestuur heeft honderd nieuwe fietsbeugels aangekocht. Die moeten de oude fietsrekken vervangen. De fietsbeugels worden in de komende weken op verschillende plaatsen in Merchtem geïnstalleerd. De eerste exemplaren vind je al aan het gemeentehuis in de Nieuwstraat. (WDS)