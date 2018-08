Nathalie Hellinckx uit 'Boer zkt Vrouw' op Lijst 1785 18 augustus 2018

Nathalie Hellinckx (27) uit 'Boer zkt Vrouw' is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de Lijst 1785 van Maggie De Block. Nathalie was vier jaar geleden een opmerkelijke verschijning in het bekende vtm-programma. Ze leerde op televisie haar man Geoffrey De Raedt uit Deinze kennen met wie ze een jaar later al trouwde. Geoffrey en Nathalie woonden een tijdje in Deinze, maar keerden nadien terug naar Merchtem, de heimat van Nathalie. Hij is aan de slag als tuinaannemer, terwijl zij op de boerderij van haar ouders werkt en intussen ook werkt als schoonheidsspecialiste. (WDS)