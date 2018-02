N-VA-boegbeeld komt niet meer op 03 februari 2018

02u58 0 Merchtem N-VA-boegbeeld Lieven Vanderstappen zet op 1 januari van volgend jaar een punt achter zijn carrière in de gemeenteraad. Al wil dat niet zeggen dat hij ook de politiek zelf opgeeft.

Vanderstappen zit intussen al meer dan 36 jaar in de lokale politiek. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige Volksunie. "In 1994 stapte ik samen met voormalig burgemeester Luc Van Weyenberg over naar de lijst Burger", zegt Vanderstappen. "Toen de Volksunie nadien uiteenspatte, richtte ik een lokale N-VA-afdeling op."





Sinds 2008 zetelde Vanderstappen onafgebroken in de gemeenteraad. Maar op 1 januari 2019 geeft hij dat mandaat definitief op. "Ik doe niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober", knikt hij. "Het is tijd om een nieuwe generatie naar voren te schuiven. Maar ik blijf wel actief binnen het N-VA-bestuur. Ik kan mijn politieke ervaring overbrengen op de jongere generatie."





(MEN)