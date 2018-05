Motorrijder botst tegen wagen 31 mei 2018

Een motorrijder is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval in de August de Boeckstraat. Hij botste tegen een personenwagen die een oprit verliet om plaats te maken voor een vrachtwagen die kwam leveren. De chauffeur van die wagen merkte de motard, die uit de richting van het centrum kwam, te laat op nadat hij eerst een andere personenwagen had laten passeren. Het slachtoffer liep onder meer een zware beenbreuk op en werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Asse. Hij verkeert niet in levensgevaar. (TVP)