Mollemstraat wordt fietsstraat 21 februari 2018

De gemeenteraad van Merchtem zet maandag het licht op groen om van de Mollemstraat een fietsstraat te maken. De Mollemstraat verbindt de drukke Brusselsesteenweg met het dorpscentrum van Mollem. In een fietsstraat mogen fietsers de totale breedte van de rijweg gebruiken.





Motorvoertuigen zijn nog altijd toegelaten maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in een fietsstraat mag ook nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. (WDS)