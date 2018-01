Mislukte diefstal in kapsalon: vijftien maanden cel 31 januari 2018

02u29 0 Merchtem Twee Roemenen hebben elk vijftien maanden cel gekregen voor een diefstal in kapsalon Sissori, en een diefstalpoging bij een opticien. "Jammer dat ze binnenkort al vrijkomen", reageert kapster Nora, die zelf hielp om de daders te vatten.

Nora haalde begin november van vorig jaar de nationale media, nadat de twee Roemenen op 27 oktober haar zaak binnengestapt waren. Terwijl Dician C. haar afleidde, ging Dragos S. aan de haal met haar gsm. Maar toen Nora in de gaten kreeg wat er gebeurd was, zette ze zonder aarzelen de achtervolging in. Op straat zag ze S. in de wagen zitten bij hun al wat oudere chauffeur Aurel S. Maar ze slaagde er toch nog in om C. op te sluiten in haar kapsalon. "Toen de politie hem kwam ophalen, reden zijn kompanen opnieuw langs", deed Nora haar verhaal. "Op het moment dat ze gas wilden geven, ben ik voor hun wagen gesprongen. En zo konden ook zij opgepakt worden."





Verdachte vrijgelaten

Uiteindelijk verschenen slechts twee beklaagden voor de rechter. C., de man die Nora in haar kapsalon opgesloten had, werd vorige maand vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij moet in principe nog voorkomen, maar de kans is aanzienlijk dat hij niet zal opdagen. Chauffeur A. en kompaan S. kregen wel een effectieve celstraf van vijftien maanden. De feiten waren immers zonneklaar en met Nora was er een bepalende getuige beschikbaar.





Anderzijds zal het veroordeelde duo over een maand, wanneer de beroepstermijn verstreken is, vrijgelaten worden. Nora plaatst dan ook enkele kanttekeningen bij het vonnis. "Vijftien maanden cel is een correcte straf wanneer ze ook daadwerkelijk vijftien maanden in de cel zouden zitten", zegt ze. "Nu staan ze binnenkort alweer op vrije voeten." Bang is ze evenwel niet. "Natuurlijk ben ik sinds de feiten wat waakzamer - het was ook de eerste keer dat zoiets me hier overkwam. De deur zal voortaan altijd op slot zijn."





