Merchtems Volkstheater speelt 'Altijd 't zelfde' 14 februari 2018

Het Merchtems Volkstheater, kortweg MVT, brengt vanaf 22 februari het toneelstuk 'Altijd 't zelfde' op de planken. De regie is in handen van Griet Sterckx. Opmerkelijk: ook deze keer verschijnen schepenen Mario Van De Velde en David De Valck op het podium. De voorstellingen hebben plaats op 22, 23, 24 en 25 februari en op 2, 3 en 4 maart in het theaterzaaltje van het MVT in de Koeweidestraat. Op weekdagen gaat de voorstelling om 20 uur van start, op zondag om 15 uur. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet er gereserveerd worden. Dat kan op 052/37.41.04 of via guido.becu@telenet.be.





(WDS)