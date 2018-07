Merchtem test Be-Alert uit 06 juli 2018

De gemeente Merchtem heeft gisterenochtend Be-Alert uitgetest. Met het systeem kunnen hogere instanties de bevolking waarschuwen bij een ramp.





Merchtem telt momenteel 535 abonnees op Be-Alert. Het platform is al een jaar in werking, maar toch vindt niet iedereen de weg. "Dat komt door ons eigen waarschuwingssysteem", zegt burgemeester Eddie De Block (Open VLD). "Merchtem heeft al meer dan tien jaar een eigen alarmplatform. Door de intrede van Be-Alert zetten wij ons eigen systeem in 2019 stop. We vragen aan de bevolking om zich in te schrijven op Be-Alert." Be-Alert werd in Vlaanderen al gebruik in 24 noodsituaties. Ook worden inwoners gewaarschuwd voor wegenwerken of verkeersmaatregelen. "Ze krijgen dan een sms of mail met meer uitleg. Het is een ideale manier om grote groepen mensen te waarschuwen." (MEN)