Merchtem Op Stelten met 600 figuranten 25 mei 2018

In het centrum van Merchtem stappen zondag 20 groepen en 600 figuranten op in de folkloristische optocht 'Merchtem Op Stelten'. De stoet vertrekt om 15 uur aan de Stoofstraat, maar de apotheose is te beleven op het Mieregemplein. "Het wordt een gevarieerde stoet", meldt Cultuurschepen David De Valck (Open VLD). "Tussen alle groepen door tonen de leerlingen van de circusschool hun kunsten. De meeste groepen brengen muziek. En we krijgen ook bezoek van de grootste reus van België."





De aankomst van de stoet op het Mieregemplein is gepland om 19 uur. Nadien zijn er op de Varkensmarkt optredens van Les Copines en The Knightriders.





(WDS)