Merchtem in top 30 Europese 'cocaïnehotspots' 12 juni 2018

02u39 0 Merchtem Uit Europees onderzoek blijkt dat Merchtem op de dertigste plaats staat in de lijst van steden en gemeenten wat concentraties cocaïne in het rioolwater betreft. Een resultaat om grote ogen bij te trekken.

In Merchtem gaat het om 234,8 mg cocaïnerestant per duizend inwoners, terwijl dat in Brussel 373,8 bedraagt. Antwerpen doet nog een pak 'beter', met 822,9. Dat blijkt uit analyse van stalen die in april genomen werden.





Waarom Merchtem zulke concentraties laat optekenen, weet niemand. "Ik stel mij alleszins vragen bij die studie", zegt burgemeester Eddie De Block (Open Vld). "Het is zo dat het rioolwater getest werd in het zuiveringsstation aan de Preenakker, in het industrieterrein de Dooren. Maar daar komt het afvalwater van dertigduizend mensen terecht, en dus niet alleen van de inwoners van Merchtem - onze gemeente telt zestienduizend inwoners."





Weinig drugsfeiten

Aquafin bevestigt dat het grootste deel van het Merchtemse afvalwater daar gezuiverd wordt, met uitzondering van Brussegem. Maar ook het water uit Mollem, Steenhuffel, Wolvertem en een deel van Meise gaat via deze installatie. Een cocaïneprobleem zou Merchtem dan ook niet hebben. "Op basis van politierapporten is het aantal drugsgerelateerde feiten binnen Opwijk en Merchtem slechts een tiende in vergelijking met Asse en Wemmel", zegt De Block. En ook de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) moet zich in de haren krabben. "Een directe verklaring kunnen wij er ook niet voor geven", zegt commissaris Fred Scrayen. "Van een echte problematiek hebben wij geen weet. Tenzij er veel gebeurt waar wij niet op uitkomen." (TVP)