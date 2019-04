Merchtem geeft groen licht voor zomerbar Zanzibar, maar wacht op advies van politie en brandweer Tom Vierendeels

12 april 2019

18u57 3 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem heeft groen licht gegeven aan de organisatoren van de populaire zomerbar Zanzibar om het event in Peizegem te laten doorgaan. Zekerheid is er nog niet, want politie en brandweer buigen zich nog over de zaak. In buurgemeente Londerzeel volgen ze alles met argusogen.

“Er is een akkoord dat de zomerbar van 14 juni tot en met 7 september mag neerstrijken in de Dahliastraat in Peizegem”, vertelt burgemeester Maarten Mast. “Wel wachten we nog het advies van de politie en de brandweer af. Die eerste moet oordelen over de verkeersafwikkeling. Vermijden kunnen we het nooit, maar ik probeer te garanderen dat inwoners van Steenhuffel geen verkeershinder zullen ondervinden. Al het verkeer wordt afgehandeld via Merchtemse wegen en de route zal uitgestippeld worden in samenspraak met de politie en de fietsersbond. Ook qua geluidsoverlast worden duidelijke afspraken gemaakt: bij overtredingen zal streng opgetreden worden. Zanzibar zie ik als meerwaarde voor onze gemeente. Het is tegenwoordig moeilijk iets georganiseerd te krijgen, maar Merchtem is altijd een trekker geweest bij dit soort zaken en dat wil ik behouden. Toch besef ik dat zo’n evenement altijd een last voor iemand zal meebrengen. Veiligheid krijgt nu prioriteit, en als alles veilig is zie ik geen reden om het te verbieden. Tot slot moeten de organisatoren hun locatie af en toe ter beschikking stellen van onze verenigingen, maar daarover wordt nog gesproken.”

De Londerzeelse burgemeester Conny Moons (LWD) liet al weten dat ze zich zorgen maakt over de veiligheid en ‘absoluut garanties wil’. De organisatie had eerder aan de gemeente Meise gevraagd om het event in Wolvertem te laten plaatsvinden. Hier zou het enkel vanaf half juni mogen, in plaats van 31 mei, en de zomerbar mocht maar drie dagen per week open zijn. De organisatie vond dit naar verluidt economisch onhaalbaar. Ook Londerzeel, waar het evenement vorig jaar in Steenhuffel plaatsvond, liet de organisatie dit jaar links liggen na aanhoudende klachten over mobiliteitsproblemen en geluidsoverlast van buurtbewoners.