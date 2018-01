Man voor zijn woning aangevallen 02u36 4

Een man heeft zaterdagnacht geprobeerd om een bewoner van de Bleukenweg te overvallen. "Ik keerde te voet terug uit het centrum van Merchtem en stond kort voor 3 uur mijn sleutels voor het appartementsgebouw te zoeken", vertelt slachtoffer Hans. "Plots kreeg ik uit het niets een duw langs achter. In een reflex greep ik naar mijn broekzakken om mijn portefeuille en gsm af te schermen, en kon zo de arm van de overvaller vastgrijpen. Hij kon zich echter losrukken. Ik lag al op de grond toen ik hem in de richting van Beekveld zag lopen. Het was een lange, smalle man die een bruine lange jas droeg. Zijn kraag stond omhoog en hij had donker haar. Het ging allemaal zo snel en zo onverwachts, dat ik ook niet de reflex had om er nog achter te lopen. Op mijn weg naar huis heb ik niets vreemd opgemerkt en ik weet ook niet hoe hij is kunnen vluchten. Gelukkig heeft hij mij verder niets gedaan en heeft hij niets gestolen." (TVP)