Maggie De Block stelt Lijst 1785 voor 20 augustus 2018

Minister Maggie De Block is op 14 oktober lijsttrekker voor de Merchtemse Lijst 1785. Het gaat om een kartellijst van vooral liberale kandidaten, maar ook enkele socialisten en onafhankelijke kandidaten.

Maggie De Block treedt als lijsttrekker in de voetsporen van haar broer Eddie die gedurende 18 jaar burgemeester was van Merchtem. Op de tweede plaats staat uittredend schepen Steven Elpers, gevolgd door zijn collega Maarten Mast (onafhankelijk). Julie Asselman, dochter van Maggie De Block, krijgt plaats 4, terwijl Mario Van De Velde de vijfde plaats krijgt. Lijstduwer is uittredend schepen David De Valck.





Of De Block ook echt burgemeester wordt, valt nog af te wachten. "We wachten eerst het oordeel van de kiezer af", klinkt het bij De Block. Als Maggie De Block verkozen wordt maar uiteindelijk geen burgemeester wil worden, zal ze opgevolgd worden door de kandidaat met het hoogste aantal voorkeurstemmen. "Momenteel werken we nog aan een uitgebalanceerd programma waarin iedereen zijn zeg krijgt", vertelt ze. (WDS)