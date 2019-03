Maggie De Block is vandaag 37 jaar getrouwd: echtgenoot Luc post foto van 19-jarige bruid Wim De Smet

26 maart 2019

17u45 0 Merchtem Maggie De Block en haar echtgenoot Luc Asselman zijn vandaag 37 jaar getrouwd. De man van Maggie postte daarom een opmerkelijke foto van de 19-jarige - uiterst slanke - Maggie, die trots de kerk uitwandelt met haar kersverse bruidegom.

“We zijn getrouwd op 26 maart 1982, een prachtige lentedag”, vertelt Luc. “Onze receptie hebben we buiten gehouden. Het kwik ging boven de 20 graden. Blijkbaar was er ook toen al sprake van klimaatopwarming.”

Opmerkelijk: minister Maggie, toen amper 19, speelde toen nog actief volleybal en woog toch wel enkele kilootjes minder dan vandaag. “Ik wist toen niet hoeveel Maggie woog en ik weet dat vandaag nog altijd niet”, grinnikt Luc. “Feit is: wij waren toen jonge mensen. Ook ik woog ettelijke kilo’s minder dan nu. Als je jong bent, is het niet zo moeilijk om rank en slank te zijn (lacht).”

Niet getrouwd omdat het moest

Maggie en Luc leerden elkaar kennen in de toenmalige Jong PVV, voorloper van Open VLD. “Zij speelde in het lokale volleybalteam terwijl ik actief was in de minivoetbalploeg”, vervolgt Luc. “We hebben elkaar daar leren kennen. En we zijn samen beginnen optrekken. Voor we het goed wisten, waren we een koppel. En sindsdien zijn we altijd bij elkaar gebleven.”

In 1982 was Luc 26 jaar, Maggie amper 19. “Maar we zijn niet getrouwd omdat we moesten hoor”, lacht Luc. “We zagen elkaar graag. De goesting om te trouwen was groot. Maggie zat in haar tweede jaar geneeskunde aan de universiteit in Brussel. Twee dagen na ons huwelijk had ze examen statistiek. Ze was met glans geslaagd.”