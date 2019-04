Maat is vol voor vader: “Brussels crapuul moet onze kinderen respecteren of ze moeten hier wegblijven” Tom Vierendeels

18 april 2019

18u51 0 Merchtem Sebastien Vannitsem (41) zegt genoeg te hebben van rondhangende Brusselse jongeren op speelplein Ten Anckere. “Deze week werd de fiets van mijn zoon voor zijn ogen gestolen”, zegt hij. “Ze vallen kinderen en volwassen lastig, gebruiken geweld en roken cannabis.” Burgemeester Maarten Mast belooft beterschap: “De politie zal vaker patrouilleren en er komt een camera.”

De maat voor Sebastien is vol nadat zijn tienerzoon deze week bestolen werd. “Drie à vier gasten vroegen mijn zoon of ze op zijn fiets mochten rijden”, vertelt de vader. “Hij weigerde, maar een van hen kroop toch op de fiets en reed gewoon weg. Mijn zoon is tenger gebouwd en durfde logischerwijs niks te ondernemen tegen dat groepje.” De mama van de jongen reed nog enkele toertjes in de omgeving, maar dader en fiets konden nergens worden aangetroffen. “Een tijdje geleden werd ook de step van een andere jongen hier gestolen”, weet Sebastien. “Blijf gewoon van andere kinderen hun spullen af. Als je het ook wil, ga het dan kopen. Het enige wat ik vraag is om respect te hebben voor de kinderen en jeugd die hier komen spelen.”

Speelplein Ten Anckere is al langer een hotspot. In 2014 klaagden een nabijgelegen school en omwonenden al over vandalisme, druggebruik en zwerfvuil. Ook in 2017 escaleerden de problemen en toenmalige burgemeester Eddie De Block vaardigde zelfs een samenscholingsverbod uit voor het speelplein. Vijf jongeren tussen 14 en 18 jaar uit Sint-Jans-Molenbeek en Opwijk werden kort nadien opgepakt. “In Brusselse parken en op speelpleinen wordt vaker gecontroleerd door gemeenschapswachten”, vertelt Sebastien. “Hier is amper toezicht en daarom komen ze hier amok maken. Vorig jaar gaf een gemeentearbeider nog commentaar op zo’n mannen en hij werd in elkar geslagen. Ook een moeder deelde al eens in de klappen. Geef die gasten GAS-boetes tot ze het beu zijn, hang camera’s en laat de politie vaker langskomen. Tot er verbetering is kom ik zelf regelmatig langs en probeer de orde te handhaven. Het moet echt wel gedaan zijn. Een van die jongens zie nog tegen mijn zoon dat het hier binnenkort zijn wijk of speelplein ging zijn. Daarnaast roken ze niet alleen cannabis, maar bieden ze het zelfs aan bij kleine kindjes. Een zesjarig meisje kreeg de vraag of ze eens van een joint wilde trekken.”

Burgemeester Maarten Mast hoopt op beterschap. “Die man stuurde mij een e-mail en ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de korpschef”, zegt hij. “Ten Anckere wordt opnieuw een hotspot en de politie zal vaker patrouilleren. Ondanks alle goede wil ten spijt zal zo’n problematiek nooit vermeden kunnen worden, wat uiteraard niet wilt zeggen dat het een dealersplaats moet worden. Over enkele weken zullen enkele van de door ons aangekocht camera’s ook op die locatie geplaatst worden, net als op enkele andere locaties waar af en toe of regelmatig sprake is van overlast. Je moet er ook altijd op toezien dat de problemen zich niet gewoon verplaatsen. Hopelijk kunnen deze maatregelen wel al zorgen voor beterschap.” Donderdagavond kwam de lokale politie al met twee ploegen ter plaatse en werd een oogje in het zeil gehouden. Ook de identiteiten van enkele aanwezigen werd genoteerd.